Doorzoeking winkel Enschede voor plegen fraude met gemanipuleerde set-top-boxen

De politie heeft vanochtend een winkelpand van een bedrijf in Enschede doorzocht. Uit onderzoek is de verdenking gerezen dat door het bedrijf aan honderden klanten gemanipuleerde set-top-boxen zijn verkocht, terwijl in die set-top-boxen programmatuur was aangebracht waarmee complete televisie pakketten van Ziggo konden worden bekeken voor een bepaalde periode, over het algemeen één jaar.

Voor de abonnementen werden prijzen betaald die aanzienlijk lager waren dan dat je normaliter voor een Ziggo abonnement betaalt. Na afloop van de abonnementen konden deze tegen hetzelfde lage tarief bij het bedrijf verlengd worden.Deze handelingen worden in de volksmond wel Cardsharing genoemd en dit is strafbaar gesteld in de artikelen 160 en 326c Wetboek.v.Strafrecht en artikel 326a van de Auteurswet.

Zoeking

Bij de zoeking is de programmatuur waarmee de illegale software werd aangebracht inbeslaggenomen, als ook verschillende computers en digitale en fysieke administratie. Tevens werd de informatie bevroren die stond op diverse servers in het buitenland.

Bij de zoeking is niemand aangehouden. De komende tijd zullen verscheidene mensen worden uitgenodigd om over hun aandeel in deze zaak te verklaren.

Gemanipuleerde set-top-box ook voor particulieren strafbaar

Het afnemen van de gemanipuleerde set-top-box is ook strafbaar voor particuliere afnemers. Het Openbaar Ministerie heeft een inkeerregeling ingesteld. Dat houdt in dat zonder strafvervolging de set-top-box ingeleverd kan worden bij de politiebureaus in Almelo, Hengelo, Enschede, Nijverdal en Oldenzaal. Indien u dit niet doet, riskeert u strafvervolging. De inkeerregeling eindigt op 1 maart 2018.

