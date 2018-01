Ierse mannen met twee ton cash in Amstelveen aangehouden

Afgelopen maandag heeft de politie in Amstelveen twee Ierse mannen aangehouden die worden verdacht van het witwassen van ruim twee ton aan illegaal verkregen contanten. 'Het geld was verstopt in een geheime ruimte in een Engelse vrachtwagen', zo meldt de politie vrijdag .

Info van Ierse overheid

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid startte onder het gezag van het Landelijk Parket een onderzoek nadat van de Ierse autoriteiten informatie was gekregen over een mogelijk drugstransport van Nederland naar Ierland. Dit leidde tot de aanhouding van twee Ierse broers van 52 en 49 jaar oud. Beide werden in Amstelveen aangehouden bij een vrachtwagen.

Verborgen ruimte

Bij onderzoek aan de vrachtwagen werd in een verborgen ruimte ruim tweehonderdduizend euro aangetroffen. De politie gaat er vanuit dat dit geld een criminele herkomst heeft. Het geld is in beslaggenomen. De twee verdachten zijn vandaag in Rotterdam voor de rechter-commissaris geleid in voor twee weken in bewaring gesteld.

