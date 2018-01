Stel neemt 3-zitsbank mee uit meubelzaak

Een wel heel opmerkelijke diefstal die op klaarlichte dag werd gepleegd bij een meubelzaak in Utrecht. Een stel krijgt het voor elkaar om ongemerkt een driezitsbank te stelen bij de meubelzaak in winkelcentrum The Wall aan de Hertogswetering in Utrecht.