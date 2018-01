Haagse ronselorganisatie in hoger beroep voor de rechter

Hoger beroep

Vijf mannen en een vrouw staan in hoger beroep terecht. Zij worden ervan verdacht een terroristische organisatie te hebben gevormd, die als doel had jongeren ertoe te bewegen deel te nemen aan de gewapende Jihad in Syrië en Irak.

Opruiing

De verdachten wordt bovendien verweten dat zij hebben opgeruid tot het plegen van terroristische misdrijven, waarbij antisemitische en haatzaaiende propaganda werd gebruikt. Dat gebeurde via social mediakanalen, eigen websites, een online radiostation en door het houden van lezingen en opruiende bijeenkomsten in de Schilderswijk in Den Haag in 2013 en 2014.

21 zittingsdagen

De rechtbank heeft de verdachten eind 2015 veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot zes jaar voor onder meer deelname aan een terroristische organisatie. Het Openbaar Ministerie is ondanks deze veroordelingen in vijf zaken in hoger beroep gegaan omdat verdachten van delen van de tenlastelegging zijn vrijgesproken en er deels lagere straffen zijn opgelegd dan door het Openbaar Ministerie geëist. Het gerechtshof heeft 21 zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling.

Achtergrond

In 2013 is door ouders van verschillende jongeren aangifte gedaan, omdat zij vermoedden dat hun kinderen werden geronseld voor de gewapende Jihad. Dat leidde tot een groot onderzoek, waarbij meer dan twintig verdachten in beeld kwamen, vrijwel allen afkomstig uit de Haagse Schilderswijk.

Verheerlijking

De verdachten veroorzaakten maatschappelijke onrust door in de wijk terroristische organisaties als IS en Jabhat al-Nusra te verheerlijken door lezingen en demonstraties met publiek vlagvertoon te houden. Een aantal jongeren is daadwerkelijk uitgereisd naar het strijdgebied en een deel van hen is daar vermoedelijk om het leven gekomen. Nadat in de tweede helft van 2014 meerdere verdachten werden aangehouden, keerde in de wijk de rust grotendeels terug.

