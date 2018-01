Brandweer redt bewoner bij woningbrand

De brandweer in Hoorn heeft zaterdagavond de bewoner van een bovenwoning gered nadat er brand was uitgebroken.

Door nog onbekende oorzaak brak er brand uit in de bovenwoning aan de Nieuwendoorngracht. Bij aankomst van de brandweer stond de bewoner op het balkon en kon samen met zijn hond naar beneden gehaald worden. De bewoner is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij rook had ingeademd.

Volgens de brandweer heeft de kat de brand niet overleefd.