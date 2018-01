Verdachten dodelijk ongeval met kei voorgeleid

De drie verdachte jongeren uit Schijndel die op 26 en 27 januari zijn aangehouden in het onderzoek naar het tragische ongeluk veroorzaakt door een kei die op de Schijndelse Structuurweg is gelegd, worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Dit weekend investeerde het rechercheteam volop in de verhoren met de aangehouden verdachten. Met de aanhouding van de twee 17-jarigen en de 19-jarige uit Schijndel verwacht het team alle verdachten in beeld te hebben in verband met de poging doodslag door het doelbewust op de weg leggen van een kei. Ze zitten vast en worden maandag 29 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris.