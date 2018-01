Megaproces tegen Holleeder volgende week in 'De Bunker' van start

Volgende week start de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder. Deze wordt gehouden in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp en start maandag 5 februari. Zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag bekendgemaakt.

Aanhouding

'Op zaterdag 13 december 2014 is Willem Holleeder aangehouden op verdenking van het medeplegen van moord en deelneming aan een criminele organisatie. Sindsdien zijn er in deze strafzaak veertien zogenoemde pro forma zittingen gehouden. In de loop der tijd is de verdenking tegen Holleeder uitgebreid en zijn diverse dossiers samengevoegd', aldus het OM.

Verdenkingen

Holleeder wordt vervolgd voor de onderstaande feiten waarvoor hij ook in voorlopige hechtenis zit. Het gaat om de verdenkingen deelname aan een criminele organisatie, medeplegen van zes voltooide levensdelicten en twee pogingen namelijk poging liquidatie van John Mieremet op 26 februari 2002 in Amsterdam, moord op Cor van Hout op 24 januari 2003 in Amstelveen, doodslag op Robert ter Haak op 24 januari 2003 in Amstelveen, moord op Willem Endstra op 17 mei 2004 in Amsterdam, poging doodslag op Endstra’s zakenrelatie David Denneboom op 17 mei 2004 in Amsterdam, moord op John Mieremet op 2 november 2005 in Pattaya, Thailand, moord op Kees Houtman op 2 november 2005 in Amsterdam en moord op Thomas van der Bijl op 20 april 2006 in Amsterdam.

Bijna 60 zittingsdagen gereserveerd

Tijdens de behandeling van de strafzaak zal een zestal getuigen worden gehoord. In verband met de omvang van het dossier heeft de rechtbank tot aan de zomerperiode bijna zestig zittingsdagen gereserveerd. Het is nog niet mogelijk een schatting te maken hoeveel zittingsdagen daarna nog zullen volgen.

