Oplichters maakten oudere heren via truuk met datingsite geld afhandig

Tienduizenden euro's

Zeker tien slachtoffers uit het hele land meldden zich bij de politie en de vermoedelijke buit loopt in de tienduizenden euro’s. De politie waarschuwt bezoekers van datingsites en geeft tips die kunnen helpen om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden. Alle alarmbellen moeten gaan rinkelen.

'Het lijkt een dooddoener, maar ook in deze zaken zeggen we dat als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dat waarschijnlijk ook zo is'. Dit beeld schetst Rob van de Watering, van de recherche bij de politie in Oost-Nederland en teamleider van het onderzoek.

'Shirley' blijkt opeens stuk jonger

'De slachtoffers van deze oplichtersbende zijn allemaal mannen tussen de 65 en 75 jaar oud. Er werd contact met ze gezocht door Shirley, een vrouw met een profiel van een 52-jarige. Op het tijdstip van de date stonden er ineens twee jonge vrouwen voor de deur. Hét moment waarop alle alarmbellen moeten gaan rinkelen.'

Spaargeld voor kleinkinderen

Rob hoopt dat door de aandacht die deze zaak krijgt bezoekers van datingsites alerter zijn op oplichtingspraktijken. 'We hebben een aantal tips waarvan we hopen dat mensen ze ten harte nemen'. Want de slachtoffers in deze zaken zijn op een lage manier van veel geld beroofd. Daar zat bijvoorbeeld spaargeld voor kleinkinderen bij.'

Beltegoed op

De verdachten ging telkens op min of meer dezelfde manier te werk. Nadat de date was gepland, stond Shirley met één of meer vriendinnen aan de deur bij de slachtoffers. Al na korte tijd wilden de vrouwen weer weg maar verzochten de hulp van de slachtoffers. Het beltegoed van één van de dames moest nog opgewaardeerd worden.

Rookgordijn

Dat moest via de bank, maar de dames zouden daar weer contant geld voor in de plaats geven. Deze bereidwilligheid kwam de slachtoffers duur te staan. Rob : 'Het eigenlijke doel is het opwerpen van een groot rookgordijn en het zaaien van verwarring. Op dat moment sloegen de vrouwen toe en wisten ze pinpassen en pincodes te stelen. Bij één van de slachtoffers leidde dit tot de diefstal van €20.000'.

Aanhoudingen op heterdaad

Na de eerste aangifte van een man uit Huissen startte de recherche in Arnhem in december 2017 een onderzoek. Als snel bleek dat er in het hele land (Roermond, Tilburg, Kaatsheuvel, Wormerveer, Nijkerk, Gulpen, Helmond, Hazerswoude, De Rijp en Amersfoort) mensen op dezelfde wijze waren opgelicht.

Deze zaken werden door het rechercheteam opgepakt en niet veel later kwamen de verdachten in beeld en konden op heterdaad worden aangehouden. De twee mannen van 21 en 22 jaar uit Eindhoven en twee vrouwen van 25 jaar uit Posterholt en 22 jaar uit Landgraaf zitten nog vast voor onderzoek.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+