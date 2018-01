Zwarte BMW stond voor dodelijk schietincident Wittenburg ook in Zuidoost

De vluchtauto, een zwarte BMW, waarmee de twee daders na de dodelijke schietpartij van afgelopen vrijdagavond aan de Grote Wittenburgerstraat waarbij de 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven kwam zijn gevlucht, is nog voor de schietpartij ook al in Amsterdam Zuidoost gezien op of in de omgeving van de Dantestraat. Dit heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt in het TV-programma Opsporing Verzocht.

Daders

Verder is bekend dat de daders beide geheel in het zwart gekleed waren en dat zij hun gezichten volledig hadden bedekt. De recherche gaat er vanuit dat ze zijn gevlucht met een zwarte BMW 1 serie. Rond 22.30 uur is er op de Dantestraat (Zuidoost) een in brand gestoken zwarte BMW 1 aangetroffen. Het vermoeden is dat dit de vluchtauto betreft.

Sporenonderzoek

De zwarte BMW is voor sporenonderzoek overgebracht. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het voertuig is uitgebrand en de recherche heeft goede hoop dat er mogelijk sporen worden aangetroffen in of aan het voertuig. Inmiddels is dus duidelijk geworden dat de BMW ook voorafgaand aan het incident al aan de Dantestraat, of de omgeving daarvan, heeft gestaan.

Specifiek persoon

De recherche heeft sterke aanwijzingen dat de schutters mogelijk gericht op zoek waren naar een specifieke persoon of personen. De daders hebben mogelijk een naam geroepen van de persoon naar wie ze op zoek waren. Dit wordt verder onderzocht.