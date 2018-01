Auto rijdt zich vast in goot

Dinsdagavond is een auto met zijn rechter voor - en achterwiel een goot in gereden op de Nieuwe Damlaan.

Berger

Omdat de auto niet meer zelfstandig uit de goot kwam is besloten een berger ter plaatse te laten komen die de auto al weer snel met 4 wielen op de weg had staan. Bij het incident raakte niemand gewond. Het verkeer had verder ook weinig last van het incident.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+