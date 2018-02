Waarschuwing voor gladheid in het oosten en zuiden

Vooral in het oosten en zuiden plaatselijke gladheid door bevriezing of door een hagelbui. Tot halverwege de ochtend kan het vooral in het oosten en zuiden van het land plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten of door een hagelbui.

