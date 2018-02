Waterpijpshop na handgranaat aan deur voor onbepaalde tijd gesloten

Vrijdag is op last van waarnemend burgemeester Van Aartsen de ‘Waterpijpshop & Souvenirs’ aan de Jan Evertsenstraat gesloten. Dit heeft de gemeente Amsterdam vrijdag bekendgemaakt.

Handgranaat

'De sluiting is voor onbepaalde tijd en op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde, dat is ontstaan door de vondst van een handgranaat', aldus de gemeente

Deurklink

Uit de politierapportage van 1 februari 2018 blijkt dat de politie omstreeks 12:30 uur een handgranaat heeft aangetroffen aan de deurklink van de ‘Waterpijpshop & Souvenirs’.

Voor onbepaalde tijd gesloten

De aanwezigheid van wapens en munitie in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten de horecagelegenheid per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten.

