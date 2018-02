Marleen Barth (PvdA) treedt terug als lid Eerste Kamer

De fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, Marleen Barth, treedt direct terug als lid van de Eerste Kamer. Dit nadat ze de afgelopen tijd door verschillende zaken in opspraak kwam.

Zo was de senator op vakantie op de Malediven tijdens het belangrijke debat over de donorwet. Daarnaast probeerde de PvdA’er een lagere huur te bedingen voor het huis waar zij woonde. Haar man Jan Hoekema was afgetreden als burgemeester van Wassenaar, maar het stel wilde nog een tijd in de ambtswoning blijven wonen.

In een verklaring laat Marleen Barth weten dat haar vakantie al eerder was gepland dan het debat over de orgaandonatie. De vakantie was bedoeld om bij te komen van een zwaar en persoonlijk verdrietig jaar. ‘Ik ben tot de slotsom gekomen dat nog langer functioneren als Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid meer kwaad dan goed zal doen, en dat is het laatste wat ik wil.’