Bestelwagen met drugsafval in brand op carpoolplaats in Best

Best Op de carpoolplaats aan de Erica in Best is zaterdagnacht een bestelwagen uitgebrand. De bestelwagen was geladen met vermoedelijk drugsafval. De brandweer doofde het vuur en sloot de omgeving af

Zondagmorgen is de carpoolplaats geheel afgesloten, ook is het gevaren gebied rondom de uitgebrande bestelwagen afgezet met lint. Ook een lantaarnpaal op de parkeerplaats liep flinke schade op.