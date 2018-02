Negen verdachten aangehouden voor serie bedrijfsinbraken

De politie was, onder leiding van het openbaar ministerie, in oktober 2017 een onderzoek gestart na langdurige overlast en verloedering op de Jan Luykenlaan in Den Haag. Bij de gemeente en politie waren meldingen en klachten van overlast binnengekomen. Het onderzoek richtte zich al snel op een supermarkt aan de Jan Luykenlaan. De politie had informatie dat in deze supermarkt gehandeld zou worden in verdovende middelen en dat hier gestolen goederen zouden worden verkocht. Daarnaast is geconstateerd dat de supermarkt een verzamelplaats is voor overlastgevende personen.

Sigaretten

Een groep die in de supermarkt samen kwam bleek zich structureel bezig te houden met het plegen van bedrijfsinbraken, specifiek gericht op de diefstal van sigaretten. Tijdens het onderzoek kwamen uiteindelijk negen verdachten in beeld. Deze personen werden maandag 12 februari allen aangehouden. Er werden doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten, in twee supermarkten en in een tabakswinkel aan de Vaillantlaan.

Afpakken