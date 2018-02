Rover wil poortjes station Sloterdijk weer open

Sinds de poortjes op station Amsterdam Sloterdijk zijn gesloten, moeten reizigers soms extra in- en uitchecken bij een overstap om de poortjes te passeren. Voor een kleine groep reizigers is gebleken dat hierbij een extra bedrag van iets meer dan een euro van de OV-chipkaart wordt geïncasseerd. De OV-chipkaart ziet de overstap in dit geval als “omreizen”, ondanks dat de route door de NS-reisplanner wordt geadviseerd. Dit geldt voor reizigers die tussen Alkmaar en Den Haag reizen, waarbij op Sloterdijk moet worden overgestapt. Ook trajectabonnementhouders krijgen met de extra kosten te maken, omdat de passage van de poortjes wordt geregistreerd als “buiten het abonnement reizen”.

Het probleem is al bijna een jaar bekend bij NS maar een oplossing is voorlopig nog niet in zicht. Toch heeft NS er in de tussentijd voor gekozen de poortjes op Sloterdijk te sluiten, zodat reizigers gedwongen zijn extra in- en uit te checken. Ook als dit extra geld kost. Reizigers kunnen dat bedrag wel terugkrijgen, maar moeten dit zelf bij NS aanvragen.

Rover wil dat NS direct minimaal één poortje openzet totdat het probleem is opgelost, zodat overstappers zonder extra kosten de poortjes kunnen passeren. Ook heeft Rover aan NS gevraagd reizigers actief voor te lichten over het probleem en waar mogelijk proactief hun vaste klanten te benaderen met een teruggave.