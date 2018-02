Veel basisscholen in noorden van het land dicht vanwege staking leraren

Zo'n vijf à zesduizend leraren gaan in staking voor meer salaris en minder werkdruk. AOb-stakingscoördinator Hayo Bolken verwacht dat vrijwel alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe hun deuren zullen sluiten. Dit schrijft de Algemene Onderwijsbond (AOb) op de website.

De stakende leraren worden gesteund door het PO-Front, een samenwerkingsverband van bonden, schoolleiders en -bestuurders. De staking van woensdag 14 februari is de eerste in een reeks estafettestakingen. Er zijn verschillende stakingsbijeenkomsten in de noordelijke provincies, maar de grootste is in de Suikerfabiek in de stad Groningen van 13.00 uur tot 15.00 uur.

De actiebereidheid is volgens de organisatoren nog steeds erg groot. Het tekort aan onderwijskrachten blijft een groot probleem en daarom moet het loon verder omhoog. Dat moet samen met een verminderde werkdruk het werk aantrekkelijker maken en beter onderwijs opleveren.