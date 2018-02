Penningmeester Kerkenraad cel in na seksueel misbruik en verduistering

Seks met minderjarigen en verduistering

'Hij had seks tegen betaling met twee minderjarige meisjes, mishandelde twee vrouwen, pleegde valsheid in geschrifte en verduisterde grote geldbedragen van de kerk', aldus de rechtbank. Verder moet de 46-jarige man, om de kans op herhaling te beperken, zich verplicht laten behandelen voor de bij hem vastgestelde stoornissen en moet hij zijn slachtoffers schadevergoeding betalen.

400.000,- euro

Als penningmeester stal hij ruim negen jaar lang in totaal zeker 400.000 euro door valse rekeningoverzichten op te maken. Het geld bestond voor een groot deel uit donaties van particulieren aan de kerk. Hiermee betaalde hij onder andere voor seks met twee meisjes waarvan hij wist dat ze minderjarig waren.

Mishandelingen

Ook mishandelde hij twee vrouwen met wie hij een sm-relatie had. Hij heeft de grenzen van toelaatbaar geweld binnen een sm-relatie in ernstige mate en in één geval ook gedurende langere tijd overschreden.

Oordeel van de rechtbank

'Gedrag zeer verwerpelijk'

De rechtbank vindt het gedrag van de veroordeelde zeer verwerpelijk. Met het plegen van de zeden- en geweldsfeiten maakte de veroordeelde op grove wijze inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn slachtoffers. Ook heeft hij gedurende een zeer lange periode ernstig misbruik gemaakt van zijn functie en het in hem gestelde vertrouwen.