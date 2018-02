StemWijzers gemeenteraadsverkiezingen online

Den Haag

'In het Haagse stadhuis presenteerden Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, en Eddy Habben Jansen, directeur van ProDemos, de StemWijzer voor de gemeente Den Haag. Er zijn 44 gemeenten met een StemWijzer', aldus Prodemos.

Maatwerk per gemeente

ProDemos heeft de StemWijzers op maat gemaakt voor de gemeenten, zodat de belangrijkste onderwerpen die in de betreffende gemeente spelen in de stellingen

voorkomen.

Stellingen

In de gemeentelijke StemWijzers zien we veel stellingen over verkeer, milieu, woningen, integratie en zorg. Als het gaat om verkeer gaan de stellingen bijvoorbeeld over de aanleg van wegen, parkeren, fietspaden en maximumsnelheid. Milieustellingen gaan bijvoorbeeld over subsidies voor zonnepanelen of andere duurzame maatregelen, geen gasaansluiting meer bij nieuwbouwwoningen en oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Woningbouw

Woningbouw is in veel gemeenten een belangrijk onderwerp: waar mag er gebouwd worden en voor wie? Moeten er meer sociale huurwoningen komen, woningen voor ouderen, voor jongeren of voor studenten? Bij integratie gaat het bijvoorbeeld om asielzoekerscentra, inburgering en de bed-bad-brood-regeling. Binnen het thema zorg gaat het over keuzevrijheid, jeugdhulp, thuiszorg, wmo en mantelzorg.

Openingstijden horeca en winkels

Andere onderwerpen die veel terugkomen zijn: openingstijden van horeca en van winkels, zondagsluiting, belastingen (OZB en hondenbelasting), afval, het referendum en schoolzwemmen.

44 gemeenten met een StemWijzer

ProDemos heeft StemWijzers gemaakt voor 44 gemeenten: Aalten, Achtkarspelen, Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam (21 februari online), Apeldoorn, Baarn, Beuningen, Borger-Odoorn (21 februari online), Bronckhorst, Den Bosch, Den Haag, Den Helder, De Fryske Marren, Gooise Meren, Halderberge (19 februari online), Hengelo, Huizen, Kampen, Katwijk, Krimpenerwaard, Leidschendam-Voorburg, Lelystad, Loon op Zand, Maastricht, Middelburg, Nieuwegein, Nieuwkoop (17 februari online), Nijkerk, Oldambt, Oss, Rijswijk, Schagen, Schiedam (17 februari online), Smallingerland, Staphorst, Tilburg, Tytsjerksteradiel, Utrechtse Heuvelrug, Vlaardingen (17 februari online), Waalwijk (21 februari online), Zaanstad, Zuidplas.

Van Amsterdam tot Borger-Odoorn

De grootste gemeenten met een StemWijzer zijn Amsterdam, Den Haag en Tilburg. De kleinste zijn Borger-Odoorn, Staphorst en Loon op Zand. Niet alleen het inwoneraantal is heel verschillend, ook het aantal deelnemende politieke partijen varieert. Zo zijn er in Amsterdam 24 partijen en in Loon op Zand en Nijkerk 5. In totaal zijn 436 politieke partijen in de StemWijzer vertegenwoordigd.