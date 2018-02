Negen aanhoudingen actie Greenpeace boorplatform Schiermonnikoog

Vrijdag zijn in totaal negen actievoerders van Greenpeace aangehouden nadat enkele actievoerders in een boorplatform waren geklommen. 'In samenwerking met de Kustwacht, Douane, Koninklijke Marechaussee en de politie zijn de actievoerders veilig aangehouden', zo laat de politie vrijdagavond weten.

Boorplatform

Op donderdag 15 februari begon Greenpeace een protestactie op een boorplatform in de Noordzee op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De eigenaar van het platform had Greenpeace verzocht de actie te staken gezien de onveilige situatie voor anderen maar ook voor zichzelf. Hier werd geen gehoor aangeven en eigenaar deed aangifte bij de politie.

Aangehouden

Op vrijdagochtend zijn vijf personen aangehouden omdat ze met hun schip te dicht bij het platform hadden gevaren. Toen dit schip aankwam in Lauwersoog zijn de vijf aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Pijlers

In de pijlers van het boorplatform hielden enkele actievoerder zich op. Zij hingen aan touwen aan de toren en wilden hier niet vandaan. Gezien de wijze waarop de personen zich hadden verschanst werd een politieteam in een helikopter ingevlogen die speciaal getraind is om op hoogte te werken. Uiteindelijk klommen de actievoerders naar boven en zijn vanaf het platform in een mandje overgeladen op het kustwachtschip de Guardian. Zij worden naar de Eemshaven gebracht en worden verhoord.

De coördinatie van deze politieactie werd gehouden vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder. Om de veiligheid te waarborgen van medewerkers en demonstranten lagen er om het boorplatform verschillende Kustwachtboten.