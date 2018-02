Dode in woning Zwolle in verband gebracht met vermissingszaak

Op zaterdag 17 februari heeft de politie tijdens het onderzoek in de woning aan de Van Zuylenware in Zwolle een stoffelijk overschot aangetroffen.

De politie heeft later op de zaterdag 17 februari in de woning aan de Van Zuylenware een stoffelijk overschot aangetroffen. Het stoffelijk overschot is voor nader onderzoek overgebracht naar een onderzoeklocatie. De politie werkt nauw samen met onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Bij dat onderzoek zullen zowel de oorzaak van de dood alsmede de vaststelling van de identiteit van groot belang zijn. Of het aangetroffen lichaam ook de vermiste 38-jarige man is, kan dan ook nog niet gezegd worden.

Voortzetting onderzoek in de woning

Ook zondag 18 februari zal het forensisch onderzoek in de woning hervat worden. Ook in de woning kunnen aanwijzingen en sporen aanwezig zijn die de belangrijkste vragen kunnen beantwoorden. Dit onderzoek vindt systematisch en minutieus plaats. De omgeving zal ook vandaag nog afgeschermd zijn. De politie beseft zich dat dit voor omwonenden voor overlast en misschien ook onrust kunnen zorgen. Als het onderzoek is afgerond worden alle afzetmiddelen zo snel als mogelijk weggehaald. We hopen op uw begrip.

Tactisch onderzoek

Op zaterdag 17 februari zijn door de recherche al veel getuigen gehoord en is op verschillende manieren informatie verzameld. Ook deze informatie gaat ons helpen bij het reconstrueren bij wat er precies is gebeurd.

De verdachte

De 40-jarige verdachte die al eerder was aangehouden voor betrokkenheid is in verzekering gesteld. Het onderzoek zal zich ook richten op eventuele betrokkenheid van anderen als daartoe aanleiding is.