Vluchtgevaarlijke 'Politiemol' Mark M. moet direct cel in

'Politiemol'

De 31-jarige man, die bekend werd als de 'politiemol', schond ambtsgeheimen, pleegde computervredebreuk, liet zich omkopen en waste crimineel geld wit. Bovendien nam hij deel aan een criminele organisatie en had hij 2 valse paspoorten in bezit.

Totaal 5 verdachten

Twee mannen uit Veldhoven (47 en 39 jaar) krijgen respectievelijk 3 jaar en 12 maanden cel voor hun aandeel in het geheel. Een 35-jarige man uit Geldrop moet 4 maanden de cel in. De vijfde verdachte, een 32-jarige man uit Geldrop, wordt vrijgesproken.

Politiesystemen

Mark M. had vanuit zijn functie bij de politie toegang tot vertrouwelijke gegevens. Hij zocht tussen augustus 2011 en september 2015 regelmatig in een bepaald politiesysteem naar informatie over verschillende personen en lopende onderzoeken. Deze vertrouwelijke gegevens had de verdachte niet nodig voor zijn werk. Hij deelde de informatie om anderen van buiten de politieorganisatie te waarschuwen en op de hoogte te stellen van die onderzoeken en ingezette opsporingsmiddelen.

Dit gebeurde onder meer bij de 3 veroordeelde medeverdachten. De 47-jarige man hielp hem door zijn woning beschikbaar te stellen als safe house, vertrouwelijke informatie te verbergen en zijn computer te (laten) gebruiken om informatie te lezen of te bewerken. Daarnaast maakte hij het mogelijk dat de politieman afnemers van informatie (onder wie de 2 andere verdachten) in het safe house kon ontmoeten.

De 4 verdachten maakten zich daarmee gezamenlijk schuldig aan het herhaaldelijk schenden van ambtsgeheimen. Door het politiesysteem talloze malen te raadplegen zonder dat daarvoor vanuit zijn werk aanleiding was, pleegde de politieman bovendien computervredebreuk. De rechtbank oordeelt verder dat de politieman en de 2 verdachten uit Veldhoven een criminele organisatie vormden die zich bezighield met het schenden van ambtsgeheimen en computervredebreuk.

Ambtelijke omkoping, witwassen

Volgens de officier van justitie nam de oud-politieman geld aan voor het leveren van de vertrouwelijke informatie. De rechtbank oordeelt echter dat er onvoldoende bewijs is dat hij geld kreeg of dat dit werd aangeboden. Hij wordt dan ook – net als de medeverdachten – vrijgesproken van omkoping.

Wel liet de oud-politieman zich ‘betalen’ in de vorm van een belofte voor een toekomstige samenwerking bij de handel in versleutelde telefoons en diamanten. Ook maakte hij zich schuldig aan witwassen. Hij stortte veelvuldig grote contante geldbedragen (in totaal ruim 70.000 euro) op diverse bankrekeningen en kon geen logische verklaring geven voor de herkomst van dit geld.

De rechtbank oordeelt dat het om crimineel geld ging en dat de verdachte dit wist. Daarnaast had hij 2 valse paspoorten in zijn bezit. De 47-jarige medeverdachte waste contanten van ruim 235.000 euro wit en had een vals identiteitsbewijs en een vals rijbewijs in zijn bezit. Bovendien werden in zijn woning 3 verboden “jammers” gevonden.

Vluchtgevaar

Verder beveelt de rechtbank zijn gevangenneming. Volgens de rechtbank is er namelijk sprake van vluchtgevaar omdat de man inmiddels samen met zijn huidige vrouw in Oekraïne woont. Mark M. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig en verblijft op dit moment hoogstwaarschijnlijk in Oekraïne.