Zeearend 'Lady Maya' teruggekeerd op haar 'nest'

Na bijna een week 'op vrije vleugels' te zijn geweest is het de vaste verzorger van zeearend 'Lady Maya' maandag gelukt om haar in de bossen achter de wijk Boskens in Goirle vlakbij Tilburg op de handschoen te krijgen. 'Inmiddels is Lady Maya veilig terug bij Safaripark Beekse Bergen', zo laat het dierenpark maandagmiddag weten.