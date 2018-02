Afpersers homo's via datingsites opgepakt

Datingsite

Zo dacht een man vorige maand via een datingsite voor homo’s een afspraak te hebben gemaakt met een jongen. De twee zouden elkaar treffen in Rosmalen. De man ging daar die avond nietsvermoedend naartoe. In plaats van zijn date trof hij twee onbekende mannen die direct om geld vroegen. Als hij niet met geld over de brug zou komen dan zouden zijn belagers zijn foto met informatie over de afspraak online verspreiden. Ook dreigden ze met geweld. Na het afstaan van enkele honderden euro’s gingen de daders ervandoor.

Andere zaak

In een andere zaak werd een man in de dagen na de ‘date’ telefonisch opnieuw met zo’n dreigement onder druk gezet nadat hem bij de afspraak al geld afhandig was gemaakt. Na de telefonische pogingen schakelde hij uiteindelijk de politie in. Verder onderzoek leidde uiteindelijk naar de twee mannen uit ’s-Hertogenbosch. Ze werden zondagavond opgepakt in ’s-Hertogenbosch en Vlijmen.

Meerdere slachtoffers

De recherche vermoedt dat de mannen meer slachtoffers hebben gemaakt waarbij ‘dates’ werden geregeld in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. De politie gaat er op basis van het onderzoek vanuit dat er ook slachtoffers zijn die nog geen contact hebben gehad met de politie. Het is heel goed mogelijk dat zij hun ervaringen om persoonlijke redenen geheim houden. Om dit soort praktijken aan te pakken is het echter van belang dat de politie in contact komt met slachtoffers.

Roze in Blauw

Mensen die soortgelijke ervaringen hebben meegemaakt kunnen onder meer contact leggen met politiemensen van Roze in Blauw. De agenten uit dit netwerk bieden een luisterend oor, verwijzen door, bemiddelen en ondersteunen iedereen die melding of aangifte wil doen van incidenten met dit soort achtergronden. Iedereen die slachtoffer is geworden kan via onderstaand meldformulier of 0900-8844 contact leggen met de politie. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. De twee verdachten zitten vast en worden verhoord.