Politie schiet op verdachte na overval

De politie heeft dinsdagavond op een verdachte van een overval op een supermarkt aan de Borodinlaan in Schiedam geschoten.

Verdachte gewond

Dit gebeurde op de Korhoenlaan in Vlaardingen. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse voor het gewonde slachtoffer. Een 2e verdachte kon ook in de buurt snel worden aangehouden. Hij raakte niet gewond.

Politieonderzoek

De politie kon de scooter met daarop de twee verdachten klemrijden op de Europaboulevard, onderaan de trambrug. Vanwege het onderzoek, dat uitgevoerd zal worden door de politie eenheid Haaglanden, omdat agenten van de eenheid Rotterdam geschoten hebben, zal de omgeving nog geruime tijd afgesloten blijven. Het tramverkeer is ook gestremd.

Omstander aangehouden

Een omstander die door het Plaats Delict (PD) liep en weigerde weg te gaan is door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Wat de buit is van de overval op de supermarkt LIDL is nog niet bekend. De aanwezige personeelsleden raakten voor zover bekend niet gewond.