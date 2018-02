Verdachten aangehouden in onderzoek naar incidenten rond Club Blu

Rondom discotheek Club Blu aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam Alexander vond in december vorig jaar een reeks van incidenten plaats. De politie is direct na het eerste incident gestart met een onderzoek. In dat onderzoek hielden agenten woensdagochtend drie verdachten aan.

Het gaat om drie mannen uit Capelle aan den Ijssel, van 20, 22 en 23 jaar oud. De recherche onderzoekt hun betrokkenheid bij de verschillende incidenten. De eerste verdachte situatie bij Club Blu was op vrijdagmiddag 15 december. Toen werd een op scherp staande handgranaat bij de containers aangetroffen. In de vroege ochtend van zaterdag 16 december ontplofte vervolgens een explosief voor de deur. Daarna was het drie dagen stil. Maar in de nacht van dinsdag 19 december werd de deur van Club Blu beklad met de woorden ‘war’ en ‘oorlog’. Nog geen 24 uur later, in de nacht van 20 december op 21 december, werd met een automatisch wapen op de voordeur geschoten.

De politie begon een uitgebreid onderzoek en deed verschillende getuigenoproepen in onder meer Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond. Dat leidde rechercheurs woensdagochtend naar de woningen van de verdachten. Daar werden de verdachten aangehouden en hun woningen werden doorzocht. Agenten namen onder meer telefoons in beslag. In een van de huizen troffen ze ook een nepvuurwapen aan.