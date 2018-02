Meer omzet en werkgelegenheid in bouwsector in 2017

De omzet van de bouwsector nam in 2017 met 5,7 procent toe. Dit was het vierde jaar op rij dat de bouwomzet groeide. Het omzetniveau lag nog altijd een paar procent lager dan 2008, bij het begin van de crisis. Ook de werkgelegenheid is in 2017 verder toegenomen. Dit meldt het CBS in de nieuwe Kwartaalmonitor bouw.

De omzet van bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw, waar het bouwen van woningen en gebouwen onder valt, groeide het sterkst in 2017, met 9,8 procent vergeleken met een jaar eerder. Ondanks deze sterke omzetgroei ligt het omzetniveau van bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw nog 10 procent onder het niveau van 2008.

Bedrijven in de gespecialiseerde bouw hadden in 2017 een omzetstijging van 3,1 procent vergeleken met het vorige jaar. Hiermee ligt het omzetniveau van 2017 nog maar 0,4 procent onder het omzetniveau van 2008.

Ook in de grond-, weg- en waterbouw nam de omzet toe. In 2017 steeg deze met ruim 4 procent ten opzichte van 2016. Deze stijging volgt na twee jaren met dalende omzetten. In tegenstelling tot de andere bedrijven in de bouwsector ligt het omzetniveau in de grond-, weg- en waterbouw wel ruim boven het omzetniveau van 2008.

Arbeidskrapte in de bouwsector neemt toe

De werkgelegenheid in de bouwsector is in 2017 verder toegenomen. In het vierde kwartaal van 2017 waren er 529 duizend banen van zowel werknemers als zelfstandigen in de bouw. Dit is een toename van 4 procent vergeleken met het laatste kwartaal van 2016. Toen waren er 508 duizend banen in de bouwsector.

Aan het einde van het vierde kwartaal van 2017 stonden 14,2 duizend vacatures open. Dat is bijna twee keer zoveel als eind 2016 (7,3 duizend vacatures) en het hoogste aantal sinds eind 2008. Aan het begin van 2018 gaf van de bouwbedrijven met 5 of meer werkzame personen een op de vijf aan dat een tekort aan arbeidskrachten hun bouwproductie belemmert.

In het vierde kwartaal van 2017 is ook het sentiment van de bouwondernemers verbeterd en is het aantal bouwvergunningen verder toegenomen. Lees meer in de Kwartaalmonitor bouw.