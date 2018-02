Politie, OM en NFI klaar voor grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit

Politie, Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) staan in de startblokken voor het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland gehouden.

Vanaf zaterdag 24 februari kunnen mannen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar hun DNA afstaan in het kader van het onderzoek Nicky Verstappen. Vanmiddag opende burgemeester Raymond Vlecken van de gemeente Landgraaf een DNA-straat om te laten zien hoe DNA-afname stap voor stap in z’n werk gaat.

Ruim 21.500 mannen hebben een uitnodiging gekregen om vrijwillig hun DNA af te geven. Vanaf 24 februari tot en met 18 maart kunnen zij hiervoor terecht op 6 afnamelocaties in Brunssum, Heerlen, Heibloem en Landgraaf. Volgens projectleider Hans Ramaekers is iedereen klaar voor deze grote logistieke operatie: “Per dag zijn zo’n honderd collega’s in touw om de afnames in goede banen te leiden. Dat gebeurt drie weken lang, zeven dagen per week. Per dag wordt gemiddeld 1250 keer wangslijm afgenomen.” Op alle afnamelocaties zijn zogenaamde straatjes ingericht, bemand door vijf gecertificeerde politiemedewerkers met ieder een eigen rol.

Sponsjes

Hoofd opsporingsexpertise Nico Penders vertelde dat er in dit onderzoek voor het eerst wordt gewerkt met nieuwe DNA-setjes; de zogenaamde sponsjes. Het voordeel hiervan is dat er voor dit proces minder handelingen nodig zijn en dat een deel van de verwerking is geautomatiseerd. Volgens Penders wordt het afgenomen DNA alleen voor dit onderzoek gebruikt. “Het Nederlands Forensisch Instituut ontvangt de monsters anoniem met daarop een code. Het DNA wordt niet in de databank opgeslagen of bewaard, maar zal na afloop van het onderzoek of strafzaak worden vernietigd. De afname van DNA wordt alleen in deze zaak gebruikt.”

DNA-verwantschapsonderzoek

Politie en Openbaar Ministerie hebben jarenlang onderzoek gedaan naar de dood van Nicky Verstappen. Helaas leidde dit niet tot een oplossing. Sinds enkele jaren is er technisch en juridisch meer mogelijk. Aan de hand van DNA-materiaal van een persoon kan er grootschalig onderzoek worden gedaan in de familielijn. Via dit familielid kan in een veel grotere groep mensen worden gezocht naar de donor van de op Nicky’s lichaam gevonden sporen. Dit grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek is de allerlaatste kans om duidelijkheid te krijgen wat er met Nicky Verstappen is gebeurd.