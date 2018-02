Rode Kruis: neem dekens mee voor koude wintersportreis

De krokusvakantie start koud in Nederland en in de Alpen. Nu vele Nederlanders richting het berggebied trekken, raadt het Rode Kruis reizigers aan om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Wintersporters die met de auto op pad gaan doen er goed aan om voldoende eten, drinken en dekens in de auto mee te nemen, voor het geval zij lang in de file komen te staan in de kou. De drukte op de wegen, met name in de vakantielanden zelf, geeft een groter risico om onderweg te stranden.

Ook in Nederland wordt het met de komst van het weerfenomeen de Syberische beer extra koud de komende week. Daarom is het ook in Nederland handig om de juiste spullen mee te nemen in de auto.

Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis bleek dat 80 procent van de reizigers die met de auto vertrekt als het extreem koud is geen extra eten meeneemt, 60 procent vertrekt zonder drinken. Daarom adviseert het Rode Kruis hier bij vertrek nog eens bij stil te staan. Het meenemen van een goede deken, voldoende eten en drinken zorgt ervoor dat wintersporters die stranden zichzelf goed kunnen redden. Daarnaast is het verstandig om met voldoende brandstof op reis te gaan om lange files te overbruggen en de telefoon goed op te laden.

Onderkoeling

Nu het in verschillende skigebieden zeer koud wordt, is het voor de doorgewinterde après skiër goed om voorzorgsmaatregelen te nemen. Door het drinken van alcohol ligt onderkoeling sneller op de loer, gezien de bloedvaten verwijden. Extra warm aankleden is daarom van belang.

Wie onderweg of op de piste toch in de problemen komt, kan de Rode Kruis EHBO-app raadplegen. De app geeft aan wat je kan doen in geval van nood en hoe je het beste eerste hulp kan verlenen bij bijvoorbeeld onderkoeling of een botbreuk.