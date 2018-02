IKEA roept paasschuim terug

Het gaat om de verpakkingen met THT-datum 23 oktober 2018 en 26 januari 2019. Deze uiterste houdbaarheidsdatum is vermeld op de achterzijde van de verpakking.



IKEA is geïnformeerd over de aanwezigheid van muizen bij haar externe leverancier tijdens de productie van de 100 grams verpakkingen GODIS PÅSKKYCKLING paasschuim. Voedselveiligheid en productkwaliteit hebben de allerhoogste prioriteit bij IKEA. Daarop doet IKEA geen enkele consessie. Alle producten moeten voldoen aan strikte internationale en nationale wetgeving en worden getest volgens de relevante veiligheids- en kwaliteitsnormen. Vanzelfsprekend gold dit ook voor het GODIS PÅSKKYCKLING paasschuim dat in 100 grams verpakking verkocht werd in de Swedisch Food Market.



De leverancier kan niet uitsluiten dat de muizen in aanraking zijn geweest met het paasschuim. Daarom verzoekt IKEA uit voorzorg klanten die GODIS PÅSKKYCKLING paasschuim hebben gekocht dit product niet te consumeren en terug te brengen naar een van de IKEA winkels. IKEA betaalt het volledige aankoopbedrag terug. Er is geen kassabon vereist voor deze terugbetaling. IKEA verontschuldigt zich voor het ongemak.