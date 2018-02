23 medewerkers Rode Kruis weg om seksueel wangedrag

Sinds 2015 heeft het internationale Rode Kruis (ICRC) 21 medewerkers ontslagen vanwege prostitueebezoek. In de gedragscode van het Rode Kruis is prostitutiebezoek verboden, ook als dat in een land wel legaal is. Twee andere medewerkers werden hier ook mee in verband gebracht. Hun contract is niet verlengd. Bij het ICRC werken 17.000 mensen.

De directeur-generaal van het internationale Rode Kruis Yves Daccord reageert aangeslagen: “Met dit gedrag verloochenen we de mensen die we juist willen helpen. Het druist in tegen de menselijke waardigheid. We hadden waakzamer moeten zijn om dit te voorkomen.”

Gedragscode

Alle medewerkers van het Rode Kruis ondertekenen een internationaal afgesproken gedragscode, de Code of Conduct. Hierin staat onder andere dat het betalen voor seks absoluut verboden is. Het verbod geldt wereldwijd en te allen tijde. Dus ook op plekken waar prostitutie legaal is, omdat betalen voor seks niet strookt met de waarden en missie van het Rode Kruis.

Sinds 2015 hebben 21 medewerkers zich niet aan die gedragscode gehouden. Zij zijn ontslagen of opgestapt tijdens het onderzoek naar hun gedragingen. Twee andere medewerkers werden verdacht van het betalen voor seks, hun contract is niet verlengd.

Ook drie meldingen bij Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis is verdrietig over dit nieuws. Woordvoerder Merlijn Stoffels: “We weten dat het ICRC er veel aan doet om wangedrag te voorkomen, maar dat lukt dus niet altijd en overal. Nog scherper zijn om dit beter te voorkomen is dus de missie. En zorgen dat iedereen zich veilig voelt om een melding te doen.”

Bij het Nederlandse Rode Kruis hebben wij de afgelopen 15 jaar drie meldingen gehad van schendingen van de gedragsregels waarop we direct hebben gereageerd. We hebben afscheid genomen van de betrokken medewerkers.

Facebook

Het internationale Rode Kruis (ICRC) heeft wereldwijd meer dan 17.000 personeelsleden. En hoewel er een duidelijke procedure is om misstanden te melden, is het management bezorgd dat niet alle incidenten gemeld worden.

Afgelopen week nog werd bekend dat er in een besloten Facebookgroep van (oud-)medewerkers van het ICRC ook aantijgingen waren van seksueel wangedrag. Daccord: “Alle beschuldigingen worden onderzocht. En we blijven onze huidige processen en systemen voortdurend evalueren.”