Wilders naar Moskou voor bezoek aan Russische politici

Geert Wilders is gezien in de Russische hoofdstad Moskou. Bronnen hebben aan RTL Nieuws bevestigd dat hij een afspraak heeft met Russische parlementariërs, zo meldt de omroep.

In het najaar van 2017 liet Wilders al weten dat hij een bezoek wilde brengen aan de Doema, het Russische parlement. De datum van zijn bezoek heeft Wilders toen niet naar buiten gebracht. Dat hij nu onderweg is naar Moskou werd duidelijk omdat Martijn Smiers, de nieuwe Rusland-correspondent van RTL Nieuws, toevallig bij de PVV-leider in het vliegtuig zat.

Politieke spelletjes

In een interview met Elsevier Weekblad sprak Wilders in november 2017 over zijn bezoek aan Rusland. Met behulp van de Russische ambassade in Den Haag zou voor hem een reisprogramma worden opgesteld. Wilders wil aan het Russische parlement uitleggen dat 'niet iedereen in Nederland afkerig is van de Russen'. Volgens Wilders zouden D66-leider Alexander Pechtold en andere politici politieke spelletjes spelen door 'valse vijandsbeelden' aan te wakkeren, zo liet hij in het interview weten.