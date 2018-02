Vijf biggetjes gedumpt in natuurgebied Mill

Normaal kom je regelmatig afval- en drugsdumpingen tegen in het Brabantse landschap, maar zaterdag trof boswachter Willy vijf biggetjes aan die waren achtergelaten.

De dieren maken het volgens Omroep Brabant goed, maar de boswachter wil wel graag achterhalen wie deze moeder big met vier jongen heeft achtergelaten op landgoed Tongelaar in Mill.

De boswachter zegt er van overtuigd te zijn dat de dieren bij mensen vandaan komen. ‘De zeug is supertam, je kunt merken dat ze mensen gewend is. Misschien wilden de eigenaren er vanaf en hebben ze de vijf dieren dus maar gedumpt in de natuur.’

De dieren zullen maandag gevangen worden en naar een veilige plek, zoals een kinderboerderij worden gebracht. ‘Wie weet waar ze vandaan komen? Want iemand had dus vijf varkentjes thuis en nu niet meer. Normaal gesproken hebben we drugsafval, nu zijn het biggetjes’, aldus boswachter Willy.