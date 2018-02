Sneeuwval in Zuid-Limburg ontregelt het verkeer

Op het moment sneeuwt het flink in Zuid-Limbrug.

Daarom moet het verkeer daar rekening houden met langere files. Dit meldt de VerkeersInformatieDienst (VID) maandag, Door de sneeuwval zijn er flinke files ontstaan op de A2, A76 en A79 bij Sittard, Heerlen en Maastricht.

Ondanks dat Rijkswaterstaat gestrooid heeft, kan het nog glad zijn op de wegen, doordat de sneeuw vers is. Niet alleen op de snelwegen ontstaan er daardoor files, ook op de lokale wegen..

Niet alleen in Limburg is sneeuw gevallen, ook op de wadden en in Friesland en Groningen ligt een dik pak verse sneeuw, aldus de VID.

Code Geel

Het KNMI heeft voor het uiterste noorden en in het zuidoosten code geel afgegeven voor lokale gladheid ten gevolge van sneeuwbuien.