Misstanden in varkensstallen in Noord-Brabant, Utrecht en Limburg

Stichting Varkens in Nood heeft vandaag beelden openbaar gemaakt van varkens die in slechte omstandigheden leven in varkensstallen in Noord-Brabant en Limburg. Daaronder zijn twee stallen in Vianen, in de gemeente Cuijk, en een stal in de gemeente Venray, vlakbij Overloon.

Nieuwe undercoverbeelden uit Nederlandse varkensboerderijen tonen de schokkende behandeling van zieke en gewonde varkens. Smerige hokken, dode biggen tussen de levende dieren, varkens met verwondingen, abcessen en ontstekingen. Dit zijn geen incidenten of zeldzame excessen: het gaat om beelden uit normale Nederlandse varkensstallen. Bij herhaalde bezoeken werd steeds dezelfde ellende aangetroffen.

Meer dan de helft van de varkens in Nederland is ziek

De videobeelden ondersteunen een nieuw rapport van Varkens in Nood over de miljoenen zieke varkens in de intensieve veehouderij. Het rapport toont aan dat tenminste de helft van alle Nederlandse varkens lijdt aan één of meerdere aandoeningen, die veelal het gevolg zijn van de manier waarop de dieren gehouden worden.

Petitie

Varkens in Nood start een petitie die de overheid sommeert om serieus werk te maken van de controles op varkensbedrijven. De Wet dieren is er heel duidelijk over dat dieren niet ziek mogen worden van hun omgeving, en dat zieke dieren gepaste verzorging dienen te krijgen. Het is hoog tijd om deze wet te handhaven.

De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.