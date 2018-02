Zes aanhoudingen na onderschepping 4500 kilo cocaïne

Na de onderschepping van 4500 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen afgelopen weekend heeft de politie maandag 26 februari omstreeks 17.30 uur in Oss vier mannen en twee vrouwen aangehouden bij het inspecteren van de smokkelcontainer.

Het gaat om een man (42) en vrouw (45) uit Uden, twee mannen (42 en 61) uit Oss, een vrouw (39) uit Nuland en een man met de Colombiaanse nationaliteit (27).

Bananen

De zeecontainer was geladen met bananen en afkomstig uit Colombia. Bij een controle door de douane in de haven van Antwerpen bleek dat de bananen als deklading fungeerden voor de partij cocaïne. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, douane België en de Landelijk Recherche startten vervolgens een onderzoek.

Voorgeleiding

De Landelijke Recherche greep onder het gezag van het Landelijk Parket in nadat de container maandag werd afgeleverd op een adres in Oss. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachten worden later deze week aan de rechter-commissaris voorgeleid.