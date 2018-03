Utrechtsebaan (A12) afgesloten door ijsvorming door waterlek

De Utrechtsebaan (A12) is tot het middaguur in beide richtingen dicht door ijsvorming.

Het water is afkomstig van het gebouw boven de weg alwaar een waterleiding is gesprongen. Verkeer van en naar Den Haag kan bij het knooppunt Prins Clausplein en ook vanaf het Malieveld omrijden richting Leidschendam en Wassenaar over de A4, de N14, de N44 en vice versa, zo meldt de VID. Op andere wegen zijn ook problemen door het koude weer. Zo staan er op de A16 files bij de Drechttunnel, vanwege hangende ijspegels. Op de A29 bij de Heinenoordtunnel speelt hetzelfde probleem.