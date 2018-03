Baudet wil alsnog vervolging minister Ollongren, Hiddema komt met artikel 12 Sv-procedure

Artikel 12 procedure

Volgens Baudet heeft zij hem afgeschilderd als racist. Theo Hiddema, zijn advocaat en tweede man bij FvD heeft al direct vervolgstappen aangekondigd, nadat het Openbaar Ministerie (OM) van vervolging had afgezien. Het OM ziet geen reden om Ollongren te vervolgen voor smaad en laster. Al vanaf dat Baudet aangifte tegen de bewindsvrouw deed, hield hij rekening met een mogelijk zogenoemd sepot. Hiddema in de media: 'Een artikel 12 Sv-procedure zal dus volgen. Een gerechtshof gaat zich dan over de zaak buigen en bekijkt of vervolging een kans maakt.'

Uitspraak Yernaz Ramautarsing

Aanleiding voor de aangifte van Baudet was een lezing waarin Ollongren Baudet beschuldigde van het betrekken van het ras in het politiek debat. Ze verwees naar een uitspraak van de Amsterdamse partijgenoot van Baudet, Yernaz Ramautarsing, die in een interview in 2016 het volgende heeft gezegd: 'Door IQ-testen weten we het gemiddelde IQ van bevolkingen. En wat blijkt? Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dit doet mij geen plezier, eerder pijn. Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden.'

Minister Ollongren zei op 6 februari dat Ramautarsing gezegd zou hebben “dat sommige rassen minder intelligent zouden zijn dan andere.” Dat klopt niet. In het interview met Ramautarsing is deze uitspraak niet terug te vinden.

Onderbouwing OM

Het OM verklaart zijn beslissing om niet tot vervolging van Olongren over te gaan als volgt. In de wet staan omschrijvingen waarmee je kunt bepalen of iets smaad of laster is. De beschuldiging moet bijvoorbeeld iets van een misdrijf of ernstige overtreding bevatten. “De uitlatingen van de minister voldoen daar in onze ogen niet aan”, aldus een woordvoerder.