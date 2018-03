Vrouw (27) veroordeeld voor valse aangifte en mishandeling

Hilversum on Air

Tijdens het festival Hilversum on Air ging de vrouw, die niet op de zitting vandaag aanwezig was, in de loop van de avond naar de wc bij de McDonald’s aan de Kerkstraat in Hilversum. Personeel trof haar daar bewusteloos en met bebloed hoofd aan. Ze werd opgevangen, in het ziekenhuis behandeld en ze deed aangifte. Ook deed ze haar verhaal op Facebook. Een man zou haar met een stalen buis op haar hoofd hebben geslagen en vervolgens zou ze door drie jonge meisjes zijn mishandeld.

Camerabeelden

Uit het politieonderzoek kwam echter naar voren dat de vrouw niet het slachtoffer van de mishandeling is. Op camerabeelden gericht op de toiletgroepen blijkt niet dat er die avond een man in de damestoiletten is geweest. Wel is te zien hoe de vrouw zelf begint met de geweldplegingen tegen een van de drie meisjes.

Valse aangifte

Dit meisje vecht terug, wat het letsel bij de vrouw verklaart. Verder heeft ze het meisje bedreigd door te zeggen: ‘hier kom je niet levend uit, mijn vrienden staan buiten te wachten’. Daarmee wordt juist zij verantwoordelijk gehouden voor de mishandeling en bovendien verdacht van het doen van een valse aangifte.

'Zand in de ogen gestrooid'

De officier van justitie hekelde haar opstelling, 'Niet alleen het personeel van de McDonald’s is zand in de ogen gestrooid, dat geldt ook voor de hulpverleners, de politie en de pers', zei hij. Hij maakte ook melding van het feit dat de McDonald’s naar aanleiding van het incident extra beveiliging heeft ingeschakeld tijdens uitgaansavonden. 'Dat de verdachte zich dan ook nog op internet als slachtoffer profileert, is bijzonder kwalijk.'

Belediging agent

De vrouw stond ook terecht voor belediging van een agent en wederspannigheid op kerstavond 2017 in Hilversum. De officier van justitie vond al deze feiten bewezen en eiste tegen de vrouw een werkstraf van 80 uur en twee weken celstraf voorwaardelijk. De politierechter matigde de eis van de officier iets en veroordeelde de vrouw tot 60 uur werken en twee weken celstraf voorwaardelijk.