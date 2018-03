Auto zakt in Gelderse Wijchen in 'sinkhole' door gesprongen waterleiding

Een auto is in het Gelders Wijchen in een 'sinkhole' terechtgekomen.

De auto zakte in de grond, nadat een waterleiding in de straat was gesprongen. Dat gebeurde op de Homberg. Het echtpaar dat in de auto zat, kreeg de schrik van hun leven. De hele voorkant van de auto verdween in de modder en het stel kon niet meer door de deuren naar buiten. Ze moesten via de achterklep, die door een te hulp schietende omstander werd geopend, uit de auto klauteren. Dit melden meerdere media zaterdag

De oorzaak is een gesprongen waterleiding. De weg staat helemaal blank. Volgens Vitens gaat het om een spontane breuk. Het waterbedrijf heeft het echtpaar een bloemetje gestuurd.Volgens de bestuurder van de auto ging het allemaal heel snel. Tegen het AD zei hij: 'We reden zo, 'tjoek', het water in'.