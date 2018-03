Grote kudde schapen 's nachts aangetroffen op voetbalveld Kraggenburg

De politie in Flevoland kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een wel heel bijzondere melding over loslopende schapen.

Voetbalveld F.C. Kraggenburg

Een kudde van ongeveer 80 schapen bleken door de woonwijk van het kleine dorpje Kraggenburg bij Emmeloord los te lopen. De politie ging direct op deze bijzondere melding af en trof de zich verplaatsende kudde schapen uiteindelijk aan op het voetbalveld van de lokale voetbalclub F.C. Kraggenburg aan, zo schrijft de politie op Facebook.

Afzetlinten politie

De meldkamer van de politie probeerde de pachter van de omliggende weilanden, waar de schapen mogelijk waren ontsnapt, te bereiken maar helaas zonder succes. 'Ook de Gemeente piket wist geen oplossing. De Gemeente piket gaf aan er in de ochtend mee verder te gaan. We hebben gedaan wat we konden om de schapen op een veld te houden, zodat de kans kleiner zou zijn dat ze het dorp weer in zouden lopen', aldus de agenten die daardoor snel door hun 'voorraadje' afzetlinten heen was.