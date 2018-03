Dakloze Rus roostert blauwe reiger op houtgestookt vuurtje in het Haagse Bos

De politie trof zondagmiddag na een melding van een open vuurtje in het Haagse Bos een dakloze man aan die een blauwe reiger had geroosterd. Dit meldt de politie zondag.

'Meerdere wandelaars hadden de politie gebeld over het open vuurtje in het bos wat ondanks de sneeuw natuurlijk niet is toegestaan vanwege de droogte omdat er een behoorlijk risico is dat zoiets uit de hand loopt', aldus de politie

Blauwe reiger

In het bos troffen de agenten een uit Rusland afkomstige dakloze man aan bij een klein vuurtje. Bij het vuur vonden ze tot hun verbazing de resten van wat een blauwe reiger bleek te zijn. De man had de reiger geslacht, bereid en opgegeten. Hij vertelde dat hij de vogel dood had gevonden in het bos.

Beschermde diersoort

De Wet Natuurbescherming stelt het bezit van beschermde diersoorten zoals de blauwe reiger strafbaar. Omdat wij niet vast konden stellen of de man de reiger dood heeft gevonden of hem zelf heeft gedood wordt hij hiervoor niet vervolgd. De man is wel aangehouden, voor het stoken van het vuur en voor het overtreden van de Wet ID. Hij is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.