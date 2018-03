Ook Forum voor Democratie trekt zich terug uit het NOS-radiodebat

Baudet wil niet in debat D66-leider Alexander Pechtold, omdat die er volgens hem alleen op uit is om hem te demoniseren. Zowel Pechtold als Baudet zouden met de partijleider van Denk, Tunaham Kuzu, dan in debat gaan over een aantal stellingen. Een daarvan, ingediend door Pechtold, luidde "Voor discriminatie is geen plek in onze gemeenten". Baudet geeft aan dat hij het volkomen eens is met deze stelling. Maar ook dat deze stelling alleen bedoeld is "tot in den treure met uit de context gehaalde citaten van jaren geleden allerlei idiote verwijten en verdachtmakingen te uiten". Dit schrijft onder meer de NOS woensdag.

Aanvaringen

Er zijn de laatste tijd een aantal aanvaringen geweest tussen D66 en FvD. Zo verweet D66-minister Ollongren FvD een partij te zijn die volgens haar 'de kernwaarden van Nederland' in gevaar brengt, omdat de partij in het politieke debat zou praten over rassen. Baudet deed aangifte van smaad en laster, maar het Openbaar Ministerie ging niet over tot vervolging.

Afgelopen zondag zei Pechtold in WNL op Zondag dat Forum voor Democratie zijn kinderen lastigvalt op sociale media. Dat was voor Baudet de druppel. "Voor de zoveelste keer maakt Pechtold duidelijk dat hij slechts wil demoniseren."

In de laatste peiling staat FvD op 16 zetels, D66 is gezakt naar 14 zetels.