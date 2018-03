Gastgezinnen gezocht voor Therapie-hulphonden

Hulphond Nederland is voor de regio Gooi- en Vechtstreek op zoek naar gastgezinnen die een Therapie-hulphond een warm thuis willen bieden. De stichting zet hulphonden in bij therapie en coaching voor jongeren met uiteenlopende gedragsproblematiek. Deze honden met een belangrijke baan hebben ook een thuis nodig. Een warm en liefdevol thuis waar de Therapie-hulphonden kunnen wonen, slapen en gewoon lekker hond kunnen zijn.

Stabiele thuissituatie

Gastgezinnen krijgen een Therapie-hulphond in huis als deze ongeveer anderhalf jaar oud is. Het gastgezin brengt de hond twee dagen per week naar een locatie in Weesp waar therapeuten van Hulphond Nederland de hond inzetten tijdens therapie- en coachingsessies voor jongeren met bijvoorbeeld ADHD, autisme, een verstandelijke beperking of pestproblemen. Deze hulphond heeft thuis niet veel opleiding meer nodig. Hij is vooral gebaat bij een stabiele thuissituatie waar geen kinderen of volwassenen met gedragsproblemen aanwezig zijn. Zo is er voor de hond duidelijk onderscheid tussen vrij zijn en werken. Het gastgezin kan bestaan uit een of meer volwassenen met eventueel kinderen en/of andere huisdieren.

Eigenzinnig

Een Therapie-hulphond is vaak een eigenzinnige hond. Net als andere hulphonden is de hond gehoorzaam en uitstekend opgeleid, maar ook een beetje eigenwijs. Deze karaktertrek heeft hij nodig voor de therapie- en coachingsessies. Aan zijn vrije tijd kunnen het gastgezin en de hond samen veel plezier beleven.

Trainingen

Hulphond Nederland vergoedt alle kosten voor voer en medische zorg. Ook is er een kilometervergoeding voor het brengen naar en halen van de trainingslocatie. Zes keer per jaar biedt de stichting informatieavonden en trainingen aan voor gastgezinnen van Therapie-hulphonden. Ook komt er regelmatig iemand bij het gastgezin langs om te bekijken of alles goed gaat. De hond blijft in principe tot en met zijn pensioen bij het gastgezin wonen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Hulphond Nederland en wat het betekent om gastgezin te zijn, kan men terecht op de volgende website: www.hulphond.nl/gastgezin.