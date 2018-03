Transavia en VNV sluiten principeakkoord over cao vliegers

Mattijs ten Brink: “Beide partijen hebben de verantwoordelijkheid genomen om samen tot een gebalanceerde overeenkomst te komen, die tegemoetkomt aan de wensen van de vliegers én past bij het voor de lange termijn gezond maken van ons bedrijf”.

Naast roosters, ging het bij de onderhandelingen over de Loss of License regeling en de loonparagraaf. Op al deze thema’s is overeenstemming bereikt.

“Door het akkoord is ruimte ontstaan om aan de toekomst te werken, passend bij de verandering die Transavia doormaakt. Een toekomst waarin het belang van de vliegers, alle andere collega’s, passagiers en partners van Transavia wordt gewaarborgd”, aldus Ten Brink.