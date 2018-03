Camera's op verschillende manieren inzetten als beveiliging

Tegenwoordig zijn dieven en criminelen erg sluw en slim. Er zijn allerlei trucjes om snel en gemakkelijk je huis, auto of fiets open te breken en iets van je te stelen. Gelukkig vorderen niet alleen de dieven, de technologie maakt ook enorme sprongen vooruit. Zo zijn er bijvoorbeeld allerlei camera's die diefstal en inbraken in de gaten kunnen houden. Lees hier hoe je jezelf en je inboedel beschermt met behulp van camera's.

Camera's in de auto

Auto-inbraken komen relatief veel voor. Soms wordt je hele auto gestolen, soms dan nemen dieven alleen kostbaarheden mee uit de auto. Denk aan een autoradio, laptop, dure tas enzovoort. Het kan dus erg handig zijn om een camera in je auto te plaatsen. Je kunt online veel autocamera's kopen, denk bijvoorbeeld aan de site 123Carcam.

Een autocamera is ook heel handig wanneer je een verkeersongeluk maakt. Zo kan je, wanneer het niet jouw schuld was, aantonen bij de verzekering dat je recht hebt op een schadevergoeding.

Camera's in en rondom huis

Woninginbraken zijn ook aan de orde van de dag. Door middel van reclamespotjes op televisie probeert de overheid ons te waarschuwen onze huizen beter te beschermen tegen criminelen. Het is goed om te weten dat criminelen vaak schuw zijn voor licht en camera's. Je kunt een grote camera ophangen bij je voordeur; dan weet je al vrijwel zeker dat criminelen niet jouw huis kiezen. Toch is het verstandig je gehele huis te beveiligen: vergeet dus ook niet om camera's bij je achterdeur te hebben.

Soms klimmen criminelen namelijk via onder andere tuinmeubilair omhoog naar een raam dat open staat. Vandaar dat het handig is zoveel camera's te hebben dat je de gehele omgeving rondom jouw huis in het zicht hebt.

Camera's kunnen dus best handig zijn als beveiliging voor jezelf, maar vooral voor je bezittingen. Een bijkomend voordeel is dat een camera helemaal niet zoveel geld hoeft te kosten. Kijk bijvoorbeeld eens op VideoFrank.nl en ontdek zelf voor welk geld je al optimaal beveiligd kan zijn.