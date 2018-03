Fietser overleden na aanrijding met stadsbus

Een 49-jarige fietser die zondagavond in Veldhoven door een stadsbus werd aangereden, is overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft Politie Oost-Brabant bekendgemaakt.

De man werd zondagavond aangereden door buslijn 319 richting Reusel, zo meldt Eindhovens Dagblad. Dat gebeurde toen hij de weg overstak ter hoogte van de Kempenbaan en de kruising met de Provincialeweg. Artsen van een traumahelikopter hebben de man nog ter plekke behandeld. Hij overleed in de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis.

De passagiers in de bus liepen geen verwondingen op, evenals de buschauffeur. In de voorruit van de bus was na het ongeval een grote ster te zien.