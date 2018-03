Waarom tankstations haardhout verkopen

Wie gaat er nu, als hij of zij onderweg is, brandhout halen bij een tankstation? Nou, er zijn mensen genoeg die dat doen. Met name als het erg koud is en je onderweg naar huis bent, is het ideaal om langs de snelweg nog even wat brandhout te kopen. Zo weet je zeker dat je voor de komende avond genoeg hout hebt om jouw houtkachel of open haard lekker warm op te stoken.

Waarom er brandhout bij tankstations ligt

Misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom tankstations eigenlijk brandhout verkopen? Wat heeft dat voor nut, want je kunt toch ook langs de bouwmarkt gaan voor brandhout of jouw brandhout online bestellen? Dat klopt. Het feit dat tankstations haardhout aanbieden, heeft met vroeger te maken. In het verleden kon je in het weekend niet bij jouw supermarkt terecht, want die was gesloten. In die gevallen kon je bij een tankstation wel noodzakelijke spullen kopen als drinken, eten, leesvoer, maandverband of brandhout. Ook een rol speelt het feit dat haardhout een groot product is. Als je met je auto bij een tankstation parkeert, kun je dat makkelijk en snel in de kofferbak leggen.

Kies voor kwalitatief goed brandhout op locatie

Het lijkt een goed idee misschien: brandhout halen bij de tankshop. Maar bij tankstations heb je vaak geen keuze uit houtsoorten. Tevens is het brandhout daar relatief duur en vaak behoorlijk vochtig. Als het al op voorraad of aanwezig is, omdat veel tankstations vanwege de beperkte verkoop zijn gestopt met houtverkoop.

De voordelen van Berdihaardhout

Slimmer is het te kiezen voor het kwalitatief uitstekend haardhout van Berdihaardhout. Ons berdihaardhout is niet alleen van hoge kwaliteit, maar heeft meer voordelen. Het wordt in heel Nederland afgeleverd op locatie, bij jouw thuis of op jouw bedrijf. En dat voor een scherpe prijs die je bij een tankstation niet krijgt! Ten slotte kun je bij ons kiezen uit meerdere soorten haardhout, zoals elzenhout, berkenhout, hout van eiken of beukenhout. Ideaal toch, zo'n service aan huis, waarbij je het beste hout krijgt voor een aantrekkelijke prijs?