Celstraf en TBS voor doodslag op Jesse van Wieren (28)

Maandag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep een 28-jarige man veroordeeld tot twaalf jaren gevangenisstraf met terbeschikkingstelling (TBS) voor doodslag op Jesse van Wieren (28) in Kloosterburen begin 2016. Dit heeft het hof maandag bekendgemaakt.

Hoger beroep

De rechtbank veroordeelde de man eerder tot acht jaar gevangenisstraf met TBS. Tegen deze uitspraak ging hij in hoger beroep. De medeverdachte trok haar hoger beroep in.

Hogere straf

In verband met de ernst van het feit legt het hof verdachte in hoger beroep een hogere gevangenisstraf op. Daarnaast acht het hof net als de rechtbank in verband met de stoornissen van verdachte en het recidiverisico TBS met dwangverpleging van verdachte noodzakelijk.