Ruzie criminele circuit aanleiding schietincident Rosmalen

De recherche is een onderzoek gestart naar een schietincident dat dinsdagavond plaatsvond voor een woning aan de Buskeshoeven in Rosmalen. 'Daarbij vielen geen gewonden. Kort daarna werden twee mannen opgepakt', zo meldt de politie woensdag.

Twee aanhoudingen

'Rond 22.20 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er op de Buskeshoeven geschoten was. Toen agenten daar arriveerden was er weinig meer te zien', aldus de politie. Op de Kromakker in Rosmalen werden enkele minuten later een 35-jarige man uit Rosmalen en een 34-jarige man uit Düsseldorf aangehouden. Ze zaten in een auto die mogelijk bij het schietincident betrokken was.

Ruzie in criminele circuit

Er bleek te zijn geschoten voor de woning van de man uit Rosmalen. De recherche houdt er sterk rekening mee dat het schietincident verband houdt met een ruzie in het criminele circuit. De aangehouden man uit Rosmalen is een bekende van de politie en in een schuur bij zijn woning vond de politie een vuurwapen en een flinke hoeveelheid munitie. Ook werden er grote hoeveelheden harddrugs en geld gevonden.

Overlast

De woning van de man uit Rosmalen had al vaker de aandacht van de politie. In het verleden werden enkele meldingen gedaan van drugsoverlast bij de woning. Dat leidde eerder onder andere tot meerdere doorzoekingen van het huis, maar daarbij werden toen geen drugs gevonden.

Bewoners

In het onderzoek naar het schietincident is de politie woensdagochtend in gesprek gegaan met buurtbewoners. Ook de wijkagent praat met mensen die mogelijk informatie hebben over bijvoorbeeld niet eerder gemelde verdachte situaties bij de woning. Er is ook uitgebreid overleg geweest met de gemeente. De politie maakt een bestuurlijke rapportage op. De gemeente kan op basis daarvan besluiten om maatregelen te nemen.

Verder onderzoek

Wat er precies is gebeurd en wie er geschoten heeft wordt verder onderzocht. De man uit Rosmalen en de 34-jarige Duitser zitten vast voor verder onderzoek. Getuigen of mensen die meer weten worden gevraagd hun informatie te delen via onderstaand tipformulier of telefonisch op 0900-8844.